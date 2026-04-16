محمود محمد: الحزب الديمقراطي الكردستاني قدم تضحيات كبيرة من أجل كركوك

أربيل (كوردستان 24) – كشف المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الوضع الحالي في كركوك هو امتداد لـ "صفقات فندق الرشيد"، مؤكداً أن موقف الحزب واضح وصريح وكان ضد تلك الصفقات.

الخميس، 16 نيسان 2026، أصدر محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بياناً جاء فيه: "نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني ندعم دائماً حقوق المكونات في العراق وإقليم كردستان".

وأضاف المتحدث باسم الحزب: "نعلن بمنتهى الصراحة أن استقرار وتقدم بلادنا مرهون بتوفير الحقوق المشروعة لجميع المكونات القومية والدينية والمذهبية، كما نؤمن بأن كركوك هي مركز للتعايش بين جميع مكوناتها".

وجاء في جانب آخر من البيان: "إن موقف حزبنا واضح وجلي، فقد كنا ضد تلك الصفقات التي فُرضت على هذه المدينة العزيزة بعيداً عن حسن النية في فندق الرشيد، ودون مشاركة الأطراف السياسية التي تمثل شعب كركوك الصامد، وما هذا الوضع الحالي إلا تبعات وامتداد لتلك الصفقات!".

وأكد محمود محمد قائلاً: "نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني قدمنا تضحيات كثيرة من أجل كركوك كوطن ومن أجل شعبها العزيز، وكانت كل مواقفنا وجهودنا تهدف لرفعتهم وسعادتهم".

وفي الوقت ذاته، شدد على "أننا سنكون مع تلك القرارات والتوصيات التي تُتخذ بالشراكة بين جميع الأطراف السياسية وممثلي المكونات".