الولايات المتحدة تنشر قائمة بالبضائع الإيرانية المهربة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) – نشر الجيش الأمريكي قائمة شاملة بالبضائع التي يعتبرها مهربة في إطار حصاره لإيران، وأعلن أنه سيصادرها من السفن التجارية "بغض النظر عن موقعها".

وفي بيان نُشر اليوم الخميس 16 نیسان/ابریل 2026، ذكر الجيش الأمريكي أن أي "بضائع متجهة إلى عدو، والتي قد تُستخدم في نزاع مسلح" "قابلة للمصادرة في أي مكان خارج الأراضي المحايدة".

وتشمل القائمة مواد مثل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المصنفة "مهربة بشكل قاطع". ومع ذلك، فقد أدرجت أيضاً مواد مثل النفط والحديد والصلب والألومنيوم، بالإضافة إلى بعض السلع المدنية، باعتبارها "مهربة مشروطة"، بحجة إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية.

ويشير البيان إلى أنه يمكن مصادرة مواد تبدو غير ضارة، مثل الإلكترونيات أو الآلات الثقيلة، إذا "دلت الظروف على استخدامها لأغراض عسكرية".





المصدر: الوکالات