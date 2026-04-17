سنتكوم: حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تباشر مهام محاصرة الموانئ الإيرانية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان لها، أن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" (CVN 72) باشرت تنفيذ عمليات "حصار بحري" في منطقة بحر العرب، وذلك في إطار تصعيد الإجراءات الأمريكية الرامية إلى فرض رقابة مشددة على الموانئ والسواحل الإيرانية.

وأوضحت "سنتكوم" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الحاملة بدأت مهامها الميدانية في السادس عشر من أبريل، مدعومة بجناح جوي ضارب يضم نخبة من الطائرات الحربية، من بينها 8 مقاتلات شبحية من طراز "إف-35 سي"، ومقاتلات "إف/إيه 18"، وطائرات الهجوم الإلكتروني "إي إيه-18 جي"، بالإضافة إلى طائرات القيادة والتحكم "إي-2 دي"، ومروحيات "إم إتش-60"، وطائرات الدعم اللوجستي "سي إم في-22 بي أوسبري".

وتتمركز حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" حالياً عند الحافة الشرقية لخليج عُمان، على مسافة تقدر بنحو 200 كيلومتر جنوب السواحل الإيرانية. وتأتي هذه التحركات كجزء من استراتيجية أمريكية شاملة تعتمد على مفهوم "الحصار البعيد"، والذي يرتكز على اعتراض ناقلات النفط الإيرانية في أعالي البحار، وتحديداً في بحر العرب وما وراءه.

وتتكامل هذه العمليات البحرية مع منظومة مراقبة جوية وفضائية متطورة، تشمل طائرات الاستطلاع البحري "بي 8 بوسايدون"، والطائرات المسيرة، والأقمار الصناعية، لضمان تغطية شاملة لكافة التحركات الملاحية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكدت القيادة المركزية أن وحدات من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) التابعة للوحدة الاستكشافية الحادية والثلاثين، بالتعاون مع طاقم سفينة الإنزال البرمائية "يو إس إس نيو أورليانز" (LPD 18)، يشاركون بفاعلية في دعم عمليات الحصار. وأشار البيان إلى أن القوات الأمريكية في حالة "أهبة قصوى" وجاهزية تامة لتنفيذ المهام الموكلة إليها لفرض الحصار بشكل كامل ومستدام.