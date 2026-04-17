أمطار رعدية وعواصف غبارية.. الأنواء الجوية تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مؤكدة تعرض البلاد لموجة من الأمطار الرعدية وتصاعد الغبار، تزامناً مع تباين ملحوظ في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غد السبت سيكون غائماً مع بدء تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة صباحاً في الأقسام الغربية، لتتوسع بعد الظهر وتشمل أغلب مدن البلاد مصحوبة ببرق ورعد وعواصف رعدية. كما توقعت الهيئة نشاطاً للرياح في المنطقتين الوسطى والغربية مما يتسبب بتصاعد الغبار، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمناطق الوسط والجنوب.

خارطة درجات الحرارة العظمى ليوم السبت:

الأعلى: البصرة والمثنى (37) مئوية، تليها ميسان وذي قار والنجف الأشرف (36) مئوية.

الوسط: بغداد، كربلاء، الديوانية، وواسط (35) مئوية، وبابل (34) مئوية.

الأدنى: دهوك والسليمانية (21) مئوية، أربيل (23)، ونينوى (24) مئوية.



وأوضح البيان أن طقس يوم الأحد سيشهد تساقط زخات مطر رعدية أحياناً في المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالوسط والجنوب، وانخفاض ملموس (عدة درجات) في المنطقة الشمالية.

وأشارت التوقعات إلى أن يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع زخات مطر متوسطة الشدة ورعدية في عموم البلاد. وتنشط الرياح الشمالية الغربية في المنطقة الجنوبية مسببة تصاعداً للغبار، مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة بالمنطقة الوسطى.

أما يوم الثلاثاء، فيستمر الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع بقاء فرص تساقط الأمطار في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية، مع تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة بكافة أنحاء البلاد.