استئناف صيد الأسماك في إقليم كوردستان منتصف يونيو.. وتحذير من المخالفات

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان أن حظر صيد الأسماك المفروض سنوياً سينتهي في موعده المحدد منتصف الشهر الجاري، على أن يُستأنف الصيد اعتباراً من 16 حزيران/يونيو 2026، وفق ضوابط وشروط قانونية محددة.

وقال مدير الثروة السمكية في الوزارة، بيستون نجم الدين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن فترة حظر صيد الأسماك تنتهي رسمياً في 15 حزيران الجاري، مؤكداً أنه "لا يوجد حتى الآن أي قرار يقضي بتمديد مدة الحظر".

وأوضح نجم الدين أن لجنة مختصة تواصل إجراء زيارات ميدانية للأنهار والسدود لتقييم واقع الثروة السمكية، إلا أن المؤشرات الحالية لا ترجح حدوث أي تغيير على القرار المتخذ بشأن رفع الحظر.

وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمليات الصيد، محذراً من استخدام السموم أو المتفجرات أو أي وسائل أخرى تلحق الضرر بالثروة السمكية، ومؤكداً أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية.

ويُفرض حظر صيد الأسماك في إقليم كوردستان سنوياً من شهر آذار/مارس وحتى 15 حزيران/يونيو، بهدف حماية الثروة السمكية خلال موسم التكاثر وإتاحة الفرصة لزيادة أعداد الأسماك والحفاظ على التنوع البيئي في المسطحات المائية.