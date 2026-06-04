إقليم كوردستان يحظر نوعاً من "القهوة بالشوكولاتة" لاحتوائها على مواد ممنوعة دولياً

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أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، عن حظر تداول وبيع منتج "قهوة الشوكولاتة" ومصادرتها الفورية من كافة الأسواق المحلية، كاشفاً أن أي صفحة على منصات التواصل أو بائع يروج لهذا المنتج سيواجه الإغلاق والملاحقة القضائية الصارمة.

وصرح وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، د. سامان برزنجي، اليوم للموقع الرسمي لـ "كوردستان 24" قائلاً: "تم بموجب كتاب رسمي حظر ومنع تداول منتج 'قهوة الشوكولاتة'، وذلك بعد أن أظهرت الفحوصات والتحاليل المخبرية التي أجرتها مختبرات المديرية العامة للرقابة الدوائية وكفاءة الأدوية (KMCA) في إقليم كوردستان، احتواء هذا النوع من القهوة على مادة 'السيبوترامين' (Sibutramine) الكيميائية المحظورة".

وأشار وزير الصحة إلى أن استهلاك هذه القهوة يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة، من بينها الإصابة بأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم الحاد، مؤكداً أن الفحوصات والتحاليل أثبتت خلو المنتج من أي أساس أو فائدة علمية وطبية كما يُروج له.

ونص القرار الرسمي الصادر عن وزير الصحة على الإجراءات الفورية التالية:

حظر شراء، وبيع، واستيراد هذا النوع من القهوة بشكل نهائي في عموم الإقليم.

التنسيق لإغلاق كافة الصفحات والحسابات على منصات التواصل الاجتماعي التي تروج للمنتج وتضلل وتتلاعب بصحة المواطنين.

مصادرة وضبط المنتج وتجميده من كافة الأسواق المحلية وإحالة البائعين والمروجين له إلى المحاكم المختصة.

وفي ختام التوضيح، دعت وزارة الصحة في الإقليم المواطنين الكرام إلى تجنب استخدام واستهلاك مثل هذه المنتجات والمستحضرات التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص والموافقات الطبية الرسمية من وزارة الصحة.



