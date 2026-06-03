تسجيل إصابة مؤكدة بالحمى النزفية لمواطن من نينوى يتلقى العلاج في دهوك

منذ 56 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 3 حزیران/یونیو 2026، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية لمواطن من محافظة نينوى، بعد مراجعته المؤسسات الصحية في مدينة دهوك.

وذكرت الوزارة أن المصاب رجل يبلغ من العمر 47 عاماً، من أهالي قرية دووگري التابعة لناحية سنوني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، ويعمل راعياً للأغنام. وأشارت إلى أنه تعرض لمخالطة حيوانات مصابة، وبعد مراجعته عدة مرات للمؤسسات الصحية، توجه إلى مدينة دهوك حيث تم الاشتباه بإصابته بالحمى النزفية، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية إصابته بالمرض.

وأضافت الوزارة أن المريض يخضع حالياً للعلاج والرعاية الطبية في أحد مستشفيات دهوك، تحت إشراف الفرق الصحية المختصة، مبينة أن حالته الصحية ما تزال غير مستقرة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وإبلاغ الفرق البيطرية فور الاشتباه بوجود أعراض مرضية لدى الحيوانات، كما حثت العاملين في تربية المواشي أو المتعاملين مع المنتجات الحيوانية على مراجعة المؤسسات الصحية بشكل عاجل عند ظهور أي أعراض مرضية، وعدم التأخر في طلب الرعاية الطبية.

وأكدت الوزارة أنه رغم تسجيل عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بالحمى النزفية في إقليم كوردستان خلال العام الجاري، فإن نتائج الفحوصات السابقة لم تؤكد أي إصابة داخل الإقليم، باستثناء هذه الحالة القادمة من محافظة نينوى. كما أشارت إلى أن حالة أخرى كانت قد قدمت من وسط العراق إلى السليمانية لتلقي العلاج، وتماثلت للشفاء وغادرت المستشفى بعد استكمال العلاج.