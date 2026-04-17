وكالة الطاقة الدولية تحذر: أوروبا تمتلك مخزوناً من وقود الطائرات لـ6 أسابيع فقط

أربيل (كوردستان24)- حذر فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، من أزمة وشيكة في قطاع الطيران الأوروبي، مؤكداً أن القارة لا تمتلك مخزوناً من وقود الطائرات يكفي سوى لستة أسابيع فقط. وأوضح بيرول أن استمرار انقطاع إمدادات النفط والغاز نتيجة التوترات العسكرية المتعلقة بإيران قد يؤدي إلى إلغاء واسع النطاق للرحلات الجوية.

وفي تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، وصف بيرول إغلاق مضيق هرمز بأنه "أكبر أزمة طاقة شهدها العالم"، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه المضيق في تأمين تدفقات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

وأشار المدير التنفيذي للوكالة إلى أن إطالة أمد هذه الأزمة ستخلف تداعيات جسيمة على الاقتصاد العالمي، حيث ستتفاقم معدلات التضخم وتتباطأ معدلات النمو، فضلاً عن الارتفاع الحاد المتوقع في أسعار البنزين والغاز والكهرباء.

وشدد بيرول على أن الدول النامية، لا سيما في قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ستكون الأكثر تضرراً من هذه الأزمة. ومع ذلك، أكد أنه في حال ظل مضيق هرمز مغلقاً بشكل دائم، فلن تنجو أي دولة من التبعات، وسيطال التأثير الاقتصادي والخدمي العالم أجمع دون استثناء.

وأضاف أن استمرار إغلاق المضيق حتى نهاية شهر مايو/أيار المقبل قد يدفع بالعديد من الدول، وخاصة الهشة منها، إلى نفق مظلم من التضخم المفرط والركود الاقتصادي الحاد.

وعلى صعيد التحركات العملية للشركات، أعلنت شركة الخطوط الجوية الهولندية (KLM) أنها ستقلص 160 رحلة من وإلى مطار أمستردام خلال الشهر المقبل، وذلك نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود.

وأوضحت الشركة أن المسافرين بدأوا بالفعل يشعرون بوطأة الأزمة من خلال الارتفاع الملحوظ في أسعار تذاكر الطيران، وسط مخاوف من اضطرابات أكبر في جدول الرحلات إذا لم تتدفق الإمدادات النفطية بشكل طبيعي قريباً.