إطلاق “وادێ - قادم” في أربيل… منصة رقمية تراهن على تشغيل الشباب وتوسيع خدمات الاقتصاد الإلكتروني

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أربيل (كوردستان 24)- في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي ودعم فئة الشباب، جرى في مدينة أربيل الإعلان رسميًا عن تطبيق “وادێ - قادم ” المخصص لتقديم خدمات عامة ورقمية وفرص عمل ضمن منظومة الاقتصاد الإلكتروني والخدمات التشاركية.

وجاء إطلاق التطبيق خلال مراسم أُقيمت مساء الأربعاء، بحضور كل من وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور محمد شكري، ومحافظ أوميد خوشناو، وعضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيروان بارزاني، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين ونشطاء وممثلين عن منظمات مدنية.

ويهدف تطبيق “وادێ ” إلى فتح آفاق جديدة أمام الشباب عبر توفير فرص عمل في مجالات الخدمات الإلكترونية والتوصيل والخدمات الرقمية، بما يسهم في تقليل البطالة وتحفيز روح المبادرة الفردية وريادة الأعمال.

ولا يقتصر المشروع على كونه منصة خدماتية، بل يُنظر إليه كخطوة باتجاه بناء بيئة رقمية حاضنة للأفكار الشبابية، وتشجيعهم على دخول سوق العمل بأساليب حديثة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار بدل الأطر التقليدية.

وأكد القائمون على المشروع أن التطبيق سيكون في حالة تطوير مستمر، مع خطط لإضافة خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة منه وتلبية احتياجات المستخدمين بشكل أكثر كفاءة ومرونة.

ويأتي إطلاق “وادِي” ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز البنية الرقمية في الإقليم، ودمج الشباب في مسار التنمية الاقتصادية عبر أدوات رقمية حديثة تتماشى مع متطلبات العصر.