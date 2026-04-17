قائد الجيش الإيراني: قواتنا في حالة "تأهب قصوى" ويدنا على الزناد لمواجهة أي تهديد

أربيل (كوردستان24)- أكد القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، أن القوات المسلحة تعيش حالة من الجهوزية التامة بإرادة وصفها بـ"الفولاذية"، مشدداً على أن أصابع المقاتلين "على الزناد" للتصدي لأي نوع من أنواع التهديد أو العدوان الذي قد يشنه الأعداء ضد البلاد.

وفي رسالة وجهها بمناسبة "يوم الجيش"، استعرض حاتمي السجل العسكري للقوات المسلحة، مستذكراً تضحيات الجيش خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات، إضافة إلى "حرب الـ 12 يوماً" و"حرب رمضان". وأوضح حاتمي أن الجيش الإيراني وقف حائلاً دون مساس الخصوم بعزة واستقلال التراب الوطني، مثمناً في الوقت ذاته الدور المزدوج للجيش في ميادين القتال من جهة، وفي مجالات الخدمة العامة والإغاثة من جهة أخرى.

وشدد القائد العام للجيش على أن القوات المسلحة، وتحت قيادة مرشد الثورة "مجتبى خامنئي"* وبالاعتماد على القدرات والخبرات المحلية، تظل الحارس الأمين لأمن الشعب الإيراني. كما جدد التزام المؤسسة العسكرية بالشعار الراسخ: "الجيش فداء للشعب، والشعب ملجأ للجيش".

واختتم حاتمي رسالته بطمأنة المواطنين الإيرانيين، مؤكداً أن الجيش سيظل وفياً لعهده في حماية أهداف الثورة والوطن، ومستمراً في نضاله بإرادة صلبة حتى النفس الأخير وتحقيق النصر النهائي.