إسرائيل تعلن تفكيك شبكة تجسس إيرانية داخل سلاح الجو

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السلطات الأمنية تمكنت من تفكيك واعتقال شبكة تجسس تعمل لصالح إيران داخل صفوف سلاح الجو الإسرائيلي.

ونقلت "القناة 15" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها: "جرى اعتقال عدد من الجنود النظاميين (الخدمة الفعلية) في سلاح الجو، للاشتباه في تورطهم بعمليات تجسس لصالح إيران استمرت لفترة طويلة".

ويأتي هذا التطور بعد تقارير نُشرت مطلع الشهر الجاري، أشارت إلى اعتقال قوات الأمن الإسرائيلية لأربعة جنود آخرين من الوحدات القتالية. وقد وُجهت لهؤلاء الجنود تهم بتشكيل مجموعة منظمة للتجسس لصالح طهران، وتزويدها بمعلومات استخباراتية حتى في خضم الحرب المستمرة.

من جانبها، أوضحت قناة "i24 News" الإسرائيلية أن التحقيقات مع الجنود الأربعة المعتقلين تُجرى بتنسيق مشترك بين جهاز الأمن العام (شاباك) والشرطة الإسرائيلية.

وأكدت المصادر أن هذه القضية تسلط الضوء على استراتيجية إيرانية واضحة تهدف إلى اختراق المؤسسات الأمنية الحساسة والوصول إلى معلومات استراتيجية، كما تعكس تصاعداً ملحوظاً في تهديدات التجسس الإيرانية داخل إسرائيل خلال الآونة الأخيرة.