مقتل 5 جنود نيجيريين في هجومٍ لمسلحين بولاية بورنو

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل خمسة جنود نيجيريين في هجوم لمسلحين جهاديين مرتبطين بتنظيم داعش على قاعدة للجيش بولاية بورنو في شمال شرق البلاد.

ويعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة هجمات استهدفت مواقع عسكرية وأسفرت أيضا عن مقتل ضباط كبار.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين من التنظيم -ولاية غرب إفريقيا، هاجموا على متن دراجات نارية قاعدة للجيش النيجيري في قرية موسى بمنطقة أسكيرا أوبا واشتبكوا مع جنودها.

وأدى ضعف الاتصالات في المنطقة إلى تأخر وصول أنباء الهجوم.

وقال أدامو غالاديما، وهو عضو في ميليشيا مناهضة للجهاديين تساند الجيش "وصل الإرهابيون على متن 15 دراجة نارية، ثلاثة على كل دراجة، وهاجموا القاعدة ظهرا".

وأضاف "قتلوا خمسة جنود في الهجوم قبل أن يتم صدهم"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتتعرض المجتمعات المحلية في أسكيرا أوبا والمناطق المجاورة لها في تشيبوك، الواقعة على أطراف غابة سامبيسا، لهجمات متكررة من قبل مسلحي داعش وجماعة بوكو حرام، انطلاقا من معسكراتهم في الغابة التي كانت محمية طبيعية وتحولت إلى معقل للجماعات الجهادية.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد قُتل أكثر من 40 ألف شخص ونزح نحو مليوني شخص جراء هذا النزاع المستمر بين الجيش والمتمردين الجهاديين في شمال شرق البلاد منذ عام 2009.