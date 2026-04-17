نتنياهو: إسرائيل "لم تنه المهمة بعد" في حربها ضد حزب الله

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الجمعة، أن إسرائيل لم تنه المهمة بعد في حربها ضد حزب الله، متعهدا مواصلة العمل لنزع سلاح الحزب الموالي لإيران، وذلك بعد بضع ساعات من دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.

وقال نتانياهو إن "حزب الله اليوم ليس سوى ظلّ لما كان عليه سابقا، مقارنة بأيام مجده في عهد (حسن) نصرالله"، في إشارة إلى الأمين العام السابق للحزب الذي قُتلته إسرائيل عام 2024.

وأضاف نتانياهو "لم ننه المهمة بعد. هناك إجراءات نعتزم اتخاذها لمواجهة ما تبقى من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة"، مؤكدا أن "نزع سلاح حزب الله" يظل هدفا رئيسيا.

وأكد أن "تفكيك حزب الله" لن "يتحقق بين ليلة وضحاها"، منبها الى أنه سيتطلب "جهدا متواصلا وصبرا ومثابرة، إلى جانب براعة في المناورات الدبلوماسية"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال نتانياهو أيضا إن العملية الإسرائيلية "أزالت" تهديدين في لبنان، هما "تهديد وشيك يتمثل في تسلل آلاف الإرهابيين واستهداف مجتمعاتنا بنيران مضادّة للدروع، وتهديد بعيد يتمثل في 150 ألف صاروخ وقذيفة لتدمير المدن الإسرائيلية".