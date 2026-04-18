طهران تربط عبور السفن عبر "هرمز" بوقف إطلاق النار في لبنان

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلايي، اليوم السبت، أن المواجهة الحالية لم تصل إلى نهايتها بعد، كاشفاً عن معادلة جديدة تربط أمن الملاحة البحرية بالتطورات الميدانية في المنطقة.

وصرح العميد طلايي بأن عبور السفن غير العسكرية عبر مضيق هرمز بات "مشروطاً بوقف إطلاق النار في لبنان"، مشيراً إلى أن طهران تمتلك أوراق ضغط وجزءاً من قدراتها الجيواستراتيجية الممتدة من باب المندب إلى مناطق أخرى "لم تُستخدم بعد".

وفي سياق تقييمه للدور الأمريكي، اعتبر المتحدث باسم الدفاع الإيرانية أن واشنطن فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية تجاه طهران، سواء على صعيد إسقاط النظام، أو إحداث فجوة بين الشعب والقيادة، أو حتى في حشد تحالف عالمي ضد البلاد.

واختتم طلايي تصريحاته بالتحذير من الركون إلى المسارات الدبلوماسية فقط، قائلاً: "الحرب لم تنتهِ بعد، وإذا لجأ العدو إلى المخادعة في الدبلوماسية فإن ردنا سيكون حاسماً"، مشدداً على جاهزية القوات الإيرانية للتعامل مع أي سيناريوهات قادمة.