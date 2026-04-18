إيران تفرض نظاماً جديداً للملاحة ورسوم عبور في مضيق هرمز

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشفت مصادر مطلعة أن طهران أبلغت الوسطاء الدوليين بنيتها الاستمرار في تقييد عدد السفن المسموح لها بعبور مضيق هرمز خلال فترة "الهدنة"، مؤكدة توجهها لفرض "ضرائب عبور" على الملاحة الدولية في الممر المائي الاستراتيجي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين، أن القواعد الجديدة تُلزم السفن العابرة للمضيق بالتنسيق المباشر مع الحرس الثوري الإيراني. وأشارت التقارير إلى منح الحرس الثوري صلاحيات واسعة لمنع مرور سفن الدول التي تصنفها طهران ضمن قائمة "الأعداء".

ووفقاً للمعلومات التي أوردتها الصحيفة، يضغط الحرس الثوري لتنفيذ نظام إدارة جديد للمضيق عقب التوصل إلى أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، بما يمنح طهران غطاءً "رسمياً" لتحصيل رسوم مالية من السفن التجارية مقابل العبور.

تأتي هذه التسريبات بالتزامن مع تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة عبر منصة "إكس"، أكد فيها أن "مضيق هرمز مفتوح". وأوضح عراقجي أنه "بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، سيُسمح بمرور كافة السفن التجارية عبر المضيق"، لكنه استدرك بالقول إن هذا العبور يجب أن يتم "ضمن الممرات المحددة وبالتنسيق مع منظمة الموانئ الإيرانية".

وفي مقابل التأكيدات الرسمية، أظهرت بيانات شركة "كيبلر" (Kpler) المتخصصة في تحليل البيانات، أن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال تشهد قيوداً ملحوظة، حيث تقتصر الحركة على ممرات تستوجب الحصول على تصاريح مسبقة. وأكدت الشركة أن هذا الوضع الميداني استمر حتى مساء الجمعة، على الرغم من الإعلانات الإيرانية والأمريكية التي أفادت بإعادة فتح المضيق بشكل كامل.