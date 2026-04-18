منخفض جوي يضرب العراق.. أمطار رعدية مرتقبة وتحذيرات من تصاعد الغبار

أربيل (كوردستان24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار الجوي في عموم العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة، تتضمن زخات مطر رعدية وتفاوتاً ملحوظاً في درجات الحرارة.

أبرز ملامح الحالة الجوية:

الأحد: تبدأ فرص الأمطار الرعدية غداً في المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من الوسط والجنوب. وتتراوح درجات الحرارة بين "العظمى" في ذي قار (34 درجة) و"الأقل" في السليمانية ودهوك (20 درجة)، بينما تسجل العاصمة بغداد 30 درجة مئوية.

الإثنين: تشتد الرياح الجنوبية الشرقية لتصل سرعتها إلى 40 كم/س، مما يؤدي إلى تصاعد الغبار وانخفاض الرؤية في المنطقة الجنوبية، مع استمرار فرص الأمطار الرعدية في مناطق متفرقة.

الثلاثاء والأربعاء: يستمر الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع بقاء فرص هطول الأمطار الرعدية في المناطق الشمالية والجنوبية، واستقرار نسبي في درجات الحرارة.



جدول الحرارة العظمى المتوقعة (الأحد):

المناطق الشمالية: 20 - 25 درجة.

المناطق الوسطى والفرات الأوسط: 27 - 30 درجة.

المناطق الجنوبية: 31 - 34 درجة.

ودعت الهيئة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي ستشهد تساقطاً للأمطار أو تصاعداً للغبار لضمان السلامة العامة.