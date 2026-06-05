في يوم البيئة العالمي.. إقليم كوردستان يعزز مساحاته الخضراء ويقلص انبعاثات الكاربون

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أربيل (كوردستان24)- يشارك إقليم كوردستان العالم اليوم إحياء "يوم البيئة العالمي" (W.E.D)، وسط خطوات متسارعة اتخذتها التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم لجعل حماية البيئة أولوية قصوى. ومن خلال مشاريع استراتيجية مثل "الحزام الأخضر" ومشروع "روناكي"، نجحت الحكومة في تحقيق طفرة نوعية لتقليل الغازات الضارة ورفع نسب المساحات الخضراء.

يعود تاريخ هذا اليوم إلى عام 1973، حيث تم إقراره في مؤتمر "الإنسان والبيئة" الذي عُقد في الفترة من 5 إلى 15 حزيران من ذلك العام. ويهدف اليوم العالمي للبيئة إلى رفع مستوى الوعي لدى سكان الأرض بضرورة الحفاظ على بيئة نظيفة، وقد انطلق في عامه الأول تحت شعار "أرض واحدة فقط"، ليتحول منذ عام 1974 إلى تقليد سنوي عالمي يحييه المدافعون عن البيئة بنشاطات متنوعة.

رغم التحديات والأزمات المالية، جعلت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان من حماية البيئة ركيزة أساسية في برنامجها العملي. وأثمرت هذه الجهود، لا سيما عبر مشروع "روناكي" وتوسيع المساحات الخضراء، عن تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكاربون بنحو 1.1 مليون طن، وهي خطوة كبيرة تهدف لإبعاد مدن الإقليم عن قائمة المدن الأكثر تلوثاً في العالم.

تشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة المساحات الخضراء في إقليم كوردستان بلغت بشكل عام 20%، وتتوزع النسب في المدن كالتالي:

أربيل: من المتوقع أن تتجاوز نسبة الخضار فيها 25% بعد استكمال مشروع الحزام الأخضر.

السليمانية: تقدر النسبة الحالية بين 22% و23%.

دهوك: وصلت النسبة إلى ما بين 20% و22% نتيجة التطوير المستمر.

حلبجة: لا تزال النسبة دون الـ 20%.

مشروع الحزام الأخضر: أرقام وطموحات

يعد مشروع الحزام الأخضر المحيط بالعاصمة أربيل من أبرز المشاريع البيئية، ويتضمن:

الطول: 78 كيلومتراً.

العدد الكلي للأشجار: المستهدف زراعة 7 ملايين شجرة (تشمل أشجاراً مثمرة مثل الزيتون، الفستق، والبرتقال لدعم الجانب الاقتصادي).

في المرحلة الأولى تم تشجير 4,200 دونم بـ 700 ألف شتلة.

الأثر البيئي: سيساهم المشروع في تقليل 210 آلاف طن من الغازات الضارة سنوياً، مما يوفر هواءً صحياً لسكان العاصمة.

مشروع "روناكي": ثورة في الطاقة وحماية البيئة

يُصنف مشروع "روناكي" كخطوة استراتيجية لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، مع حماية البيئة عبر الاستغناء عن المولدات الأهلية وما تسببه من دخان وضوضاء. وقد نجح المشروع في منع انبعاث كميات ضخمة من الغازات السامة في مختلف المناطق، وجاءت البيانات كالتالي:

أربيل: إطفاء 2,995 مولدة (تقليل 570,574 طن من CO2)، ما يعادل إبعاد 518,077 سيارة.

السليمانية: إطفاء 805 مولدات (تقليل 153,440 طن من CO2)، ما يعادل 139,323 سيارة.

دهوك: إطفاء 505 مولدات (تقليل 96,281 طن من CO2)، ما يعادل 87,423 سيارة.

زاخو: إطفاء 489 مولدة (تقليل 93,233 طن من CO2)، ما يعادل 84,655 سيارة.

راپرين: إطفاء 295 مولدة (تقليل 56,143 طن من CO2)، ما يعادل 50,977 سيارة.

سوران: إطفاء 284 مولدة (تقليل 54,111 طن من CO2)، ما يعادل 49,132 سيارة.

كوية: إطفاء 200 مولدة (تقليل 38,106 طن من CO2)، ما يعادل 34,600 سيارة.

بيرمام: إطفاء 147 مولدة (تقليل 27,944 طن من CO2)، ما يعادل 25,373 سيارة.

حلبجة: إطفاء 87 مولدة (تقليل 16,513 طن من CO2)، ما يعادل 14,993 سيارة.

سيميل: إطفاء 68 مولدة (تقليل 12,956 طن من CO2)، ما يعادل 11,764 سيارة.

آكري - عقرة: إطفاء 43 مولدة (تقليل 8,129 طن من CO2)، ما يعادل 7,381 سيارة.

تؤكد هذه الأرقام والخطوات الجادة التزام التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بضمان بيئة صحية ومستدامة للمواطنين، من خلال تقليل ملوثات الهواء بشكل ملموس وتحسين جودة الحياة في الإقليم.