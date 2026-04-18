إيران لـ الاتحاد الأوروبي: لغة التباهي لا تمنحكم الهيبة

أربيل (كوردستان 24)- وجهت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا، اليوم السبت 18 نيسان/أبريل 2026، رداً شديد اللهجة على تصريحات وتهديدات رئيسة المفوضية الأوروبية "كایا کالاس".

مؤكدة أن على الاتحاد الأوروبي تغيير نهجه في التعامل مع طهران، واصفةً السياسة الحالية بأنها "مجرد استعراض للقوة" يكشف ضعف الاتحاد أمام العالم.

وذكرت السفارة في بيان رسمي: "إن حديث كایا کالاس عن القانون الدولي يثير السخرية".

مشيرةً إلى أنه لو كانت أوروبا تمتلك نفوذاً حقيقياً وقدرة فاعلة، لكان الأجدر بها منع "حروب العدوان" التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الأراضي الإيرانية.

وأضاف البيان أن لجوء المسؤولين الأوروبيين إلى لغة التباهي والتهديدات الجوفاء لن يصنع لأوروبا هيبة، بل يضع نقاط ضعفها تحت مجهر المجتمع الدولي.

وذهبت السفارة في ردها إلى وصف الاتحاد الأوروبي بـ "نمر من ورق"، معتبرةً أن الوقت قد حان لكي تنهي أوروبا رهانها على النهج "الاستعماري" القديم.

واختتمت السفارة الإيرانية بيانها بتوجيه توصية للمسؤولين الأوروبيين بضرورة التحدث بلغة ملؤها الاحترام، مع مراعاة كامل حقوق الشعب الإيراني.

مؤكدة أن الفرصة لا تزال قائمة لتصحيح المواقف وتغيير المسار الدبلوماسي قبل فوات الأوان.