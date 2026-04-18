ترامب: إيران "لجأت إلى أساليب ملتوية" مع استمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس دونالد ترامب اليوم السبت 18 نیسان/ابریل 2026، إن المفاوضات مع إيران مستمرة، لكنه أبدى استياءه من نهج طهران، قائلاً: "لقد لجأوا إلى أساليب ملتوية"، حتى مع وصفه للمحادثات بأنها تتقدم.

وقال ترامب بشأن إيران: "لدينا محادثات جيدة للغاية". وأضاف: "لقد لجأوا إلى أساليب ملتوية، كما يفعلون منذ 47 عامًا".

وتابع ترامب: "أرادوا إغلاق المضيق مرة أخرى، كما يفعلون منذ سنوات. لا يمكنهم ابتزازنا"، مضيفًا أنه سيقدم المزيد من المعلومات "بحلول نهاية اليوم".

وقال ترامب: "نتحدث معهم، وكما تعلمون، نتخذ موقفًا حازمًا. لقد قتلوا الكثير من الناس. قُتل الكثير من شعبنا".





المصدر: رویترز