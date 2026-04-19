بريطانيا.. 25 فناناً كوردياً يفتتحون معرضاً تشكيلياً مشتركاً

أربيل (كوردستان24)- افتتح 25 فناناً كوردياً معرضاً تشكيلياً مشتركاً تحت عنوان "ذكريات جريحة"، وذلك في صالة "أفسانة غاليري" بمدينة فولكستون البريطانية.

وصرح مريوان جلال، الفنان ومنظم المعرض، لـ "كوردستان 24" اليوم الأحد، 19 نيسان 2026، قائلاً: "إن معرض (ذكريات جريحة) يتزامن مع ذكرى ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الكوردي، ويهدف إلى عرض التاريخ والآلام أمام أنظار العالم بلغة الفن. ومن خلال أعمالهم المختلفة، ينقل الفنانون أصوات المعاناة والأمل، ويقدمون صورة حقيقية لتاريخ كوردستان الدامي وفي الوقت ذاته التمسك بالحياة".

وأضاف مريوان جلال: "اللوحات والأعمال الفنية في هذا المعرض ليست مجرد صور جمالية، بل إن كل واحدة منها تروي قصة؛ قصة أم فقدت طفلها، قصة قرية أُحرقت، قصة امرأة لا تزال تنتظر عودة أحبائها، وقصة أمة مرت بجروح عميقة بسبب جريمة الإبادة الجماعية".

وحول المشاعر التي تجسدها الأعمال المعروضة، قال المنظم: "الألوان القاتمة، وصور الأرض والنار، والوجوه الصامتة والأيدي الممتدة، كلها تخلق شعوراً عميقاً في قلب المشاهد، لكن وسط هذا الظلام تبرز رموز الأمل والاستمرارية؛ مثل وردة، أو مصباح، أو سماء صافية، لتقول إن الحياة لن تتوقف أبداً".

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من المعرض هو "ضمان عدم نسيان الأحداث المأساوية التي مر بها الشعب الكوردي، وإطلاع الأجيال الجديدة والعالم على تلك الكوارث، وفي الوقت ذاته، يمثل المعرض نداءً من أجل السلام، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان".

يذكر أن معرض "ذكريات جريحة"، الذي يشارك فيه 25 فناناً كوردياً، افتتح في 18 نيسان 2026 بمدينة فولكستون البريطانية، ومن المقرر أن يستمر في استقبال زواره لمدة شهر كامل.