نوزاد شيخ كامل يكشف عن خطة استلام القمح من المزارعين في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، أن عملية استلام القمح من المزارعين لهذا العام ستتم وفق خطة جديدة تتطلب التسجيل المسبق، وبخلاف ذلك لن يتمكن المزارع من تسليم محصوله إلى الصوامع (السايلوهات).

وصرح نوزاد شيخ كامل لـ "كوردستان 24" قائلاً: "لقد تلقينا الخطة الزراعية لعام 2026 من الشركة العامة لتجارة الحبوب، ومن أبرز النقاط التي استُحدثت فيها هي ضرورة قيام كل مزارع بحجز دور مسبق قبل حلول موسم التسويق ليتمكن من إيصال قمحه إلى السايلو".

وعن آلية التسجيل المسبق، أوضح شيخ كامل: "يجب أن يكون اسم المزارع مسجلاً مسبقاً لدى المراكز الزراعية، وبعد ذلك يقوم بتقديم طلب عبر تطبيق (تيليجرام) يوضح فيه أن محصوله جاهز، ويحدد الموعد الذي سيقوم فيه بتسليمه إلى الصومعة".

وأشار المدير العام إلى أن وزارة التجارة أرسلت هذه الخطة إلى وزارة الزراعة، وطلبت منها إبلاغ جميع المزارعين عبر المراكز الزراعية بالضوابط الجديدة، مؤكداً أنها ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي هذا العام.

وأضاف: "تم طرح هذا المقترح العام الماضي لكنه لم يُنفذ بسبب تعذر توفر خدمة الإنترنت في بعض مناطق وسط وجنوب العراق، أو لعدم إلمام بعض المزارعين بالقراءة والكتابة، لكنه سيكون إلزامياً في هذا الموسم، ومن لا يلتزم بهذه الإجراءات فلن يتم استلام محصوله".



