استنفار أمني باكستاني وتوافد أميركي تمهيداً لمحادثات مرتقبة مع طهران

أربيل (كوردستان 24)- كشفت مصادر باكستانية مطلعة عن تحركات دبلوماسية وأمنية مكثفة تشهدها العاصمة إسلام آباد، تشير إلى اقتراب جولة جديدة وحاسمة من المحادثات المباشرة أو غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" (A.P) عن مسؤولين باكستانيين تأكيدهم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد إلى أقصى الدرجات، وذلك تزامناً مع وصول طائرتين أمريكيتين تقلان فرقاً فنية وأمنية.

وأوضحت المصادر أن هذه الفرق وصلت للقيام بالترتيبات اللوجستية والأمنية اللازمة "للجولة الثانية المحتملة" من المحادثات.

وفي سياق متصل، أكد مسؤولون لـ "رويترز" و "أ. ب" أن الوسطاء الدوليين (الجانب الباكستاني أحدهم) يعكفون حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال المحادثات التي من المتوقع انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووصف المسؤولون هذه المرحلة بأنها "بالغة الحساسية" وتتطلب تنسيقاً أمنياً عالياً، وهو ما يفسر الوجود الميداني لفرق أمن أمريكية متخصصة في إسلام آباد حالياً.