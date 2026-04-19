وفد إيراني رفيع إلى باكستان لاستئناف المحادثات مع واشنطن وبحث تمديد وقف إطلاق النار

أربيل (كوردستان24)- قالت مصادر إيرانية مطلعة على المفاوضات إن وفداً إيرانياً سيصل إلى باكستان يوم الثلاثاء المقبل لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وتتوقع المصادر أن يكون الوفد هو نفسه الذي شارك في الجولة السابقة، والذي ضم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

ويتوقع الإيرانيون إعلاناً رمزياً مشتركاً يوم الأربعاء بتمديد وقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر أنه في حال سارت الأمور على ما يرام، ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيارة إسلام آباد، فسيرافقه الرئيس الإيراني، وسيعقد "اجتماعاً مشتركاً بين الرئيسين" يوقعان خلاله "إعلان إسلام آباد" المشترك.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من طهران حتى الآن بشأن سفر مفاوضيها إلى إسلام آباد، بعد إعلان ترامب إرسال وفد.

وفشلت المحادثات رفيعة المستوى التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة