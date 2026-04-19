مخاوف أوروبية من اتفاق "سطحي" بين واشنطن وطهران

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر دبلوماسي أوروبي، اليوم الأحد، عن مخاوف داخل الأوساط الأوروبية من أن السعي لتحقيق نصر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يؤدي إلى اتفاق نووي سطحي مع إيران.

وقال الدبلوماسي، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن "الحرب أدت إلى تشديد موقف طهران وأظهرت قدرتها على تحمل الضغوط".

وأضاف الدبلوماسي أن المشكلة ليست في عدم التوصل إلى اتفاق، بل في اتفاق سيئ يؤدي إلى مشاكل لا تنتهي.

وأوضح أن واشنطن تعتقد أنه يمكن الاتفاق على نقاط في وثيقة، لكن كل بند فيها يفتح الباب لخلافات.

وأشار إلى أن مطالبة إيران بالتخلي الكامل عن قدراتها الصاروخية غير واقعية دون ضمانات أمنية أوسع.

من جهته، قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس ترامب لديه سجل حافل في إبرام صفقات جيدة، ولن يقبل إلا باتفاق يخدم مصالحنا أولاً.

وأكد مسؤول مطلع في الإدارة الأمريكية، لرويترز، أن خطوط الولايات المتحدة الحمراء تشمل إنهاء تخصيب اليورانيوم وتفكيك منشآت التخصيب، إضافة إلى استعادة اليورانيوم عالي التخصيب.



