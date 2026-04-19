ترامب يرسل مفاوضين إلى باكستان للقاء إيران ويستبعد نائبه "فانس" من الوفد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، أنه سيرسل مفاوضين إلى باكستان لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب، لكن نائب الرئيس جيه دي فانس لن يترأس الوفد.

جاء نبأ عدم سفر فانس، الذي قاد الجولة الأخيرة من المحادثات مع طهران في إسلام آباد، والتي لم تُفضِ إلى اتفاق، بطريقة مُلتبسة، إذ كان أعضاء في حكومة ترامب قد صرّحوا بأنه سيُسافر بالفعل.

وقال ترامب لشبكة ABC News: "الأمر يتعلق بالأمن فقط"، نافيًا أي فكرة مفادها أن استبعاد فانس من الرحلة يعود إلى مخاوف بشأن قدرته على التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية.

وأضاف ترامب: "جيه دي رائع".

وكان مبعوث واشنطن إلى الأمم المتحدة، مايك والتز، قد صرّح لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة ABC News: "كما أعلن الرئيس، يبدو أن نائب الرئيس مع مفاوضينا الرئيسيين سيتوجهون لجولة أخرى". صرح وزير الطاقة كريس رايت لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة CNN بأن فانس كان "يقود المفاوضات منذ البداية"، على الرغم من أنه لم يُصرّح صراحةً بأنه سيسافر هذه المرة.

وبالتالي، لم يتضح من سيقود الفريق الأمريكي في المحادثات المتوقع انطلاقها يوم الاثنين. وكان المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، حاضرين في الجولة السابقة التي عُقدت يومي 11 و12 أبريل/نيسان.

وفي وقت سابق، وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، اتهم ترامب إيران بـ"انتهاك صارخ" لوقف إطلاق النار الذي دام أسبوعين بين البلدين، وذلك بشن هجمات يوم السبت في مضيق هرمز، وهدد بتدمير محطات الطاقة والجسور الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب إنه يعرض على إيران "اتفاقًا معقولًا"، وإذا رفضت طهران، "فإن الولايات المتحدة ستدمر كل محطة طاقة وكل جسر في إيران. انتهى عهد اللطف!".



المصدر: الوکالات