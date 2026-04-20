قاآني: تشكيل الحكومة حق للشعب العراقي واختيار رئيس الوزراء قرار وطني خالص

أربيل (كوردستان24)- أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، أن عملية تشكيل الحكومة في العراق هي حق أصيل للشعب العراقي، مشدداً على أن اختيار رئيس الوزراء يخضع حصراً لقرارات القوى الوطنية العراقية دون تدخلات خارجية.

جاء ذلك في رسالة وجهها قاآني عقب زيارة قام بها إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث أوضح أن هدف الزيارة كان لنقل تقدير وشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعباً، للشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا والمسؤولين العراقيين على مواقفهم وتكاتفهم.

وأشاد قاآني في رسالته بروح المقاومة والصمود لدى الشعب العراقي، واصفاً العراق بأنه "أكبر من أن يسمح للآخرين، ولا سيما من وصفهم بـ "المجرمين ضد الإنسانية"، بالتدخل في شؤونه الداخلية".

وختم قائد فيلق القدس رسالته بالتأكيد على أن السيادة العراقية تقتضي أن يكون اختيار رئيس الحكومة نابعاً من الإرادة الوطنية العراقية وحدها، مشيراً إلى عمق الروابط التاريخية والدينية التي تجمع بين الشعبين الإيراني والعراقي.

المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة