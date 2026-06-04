أربعة قتلى اثر تحطّم طائرة في كرواتيا

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أربيل (كوردستان24)- قُتل أربعة أشخاص الیوم الخميس 4 حزیران/یونیو 2026، اثر تحطّم طائرة على ساحل كرواتيا الشمالي، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأفاد بيان للشرطة أنه "بحسب المعلومات المتوافرة حاليا، قتل أربعة أشخاص" عندما تحطّمت الطائرة في ميدولين الواقعة في شبه جزيرة إستريا في شمال غرب كرواتيا.

وأضاف أن الحادث وقع في منطقة كامبانوز خارج المدينة و"جميع أجهزة الطوارئ في الموقع".

وأفادت الرابطة الوطنية لمكافحة الحرائق أنها تلقّت تقريرا عن الحادث قرب مطار ميدولين الرياضي عند الساعة 11:19 الیوم.

وتم إرسال سبعة عناصر إطفاء مع ثلاث عربات إطفاء وثلاثة فرق طوارئ طبية وفريق طوارئ طبي على متن مروحية إلى جانب قوات من الشرطة، وفق ما أفادت الرابطة على "فيسبوك".

وذكرت وسائل إعلام محلية بثّت صورا لموقع التحطّم في منطقة غير مأهولة قرب المطار أن عمليات البحث جارية عن شخصين آخرين.

وذكرت شبكة البث الرسمية HRT أن الطائرة التي تحطّمت صغيرة ومسجّلة في ألمانيا، مشيرة إلى أنها أقلعت من النمسا متوجّهة إلى ميدولين.

ويتوقع أن ترد تفاصيل ومعلومات عن الحادث في وقت لاحق الخميس مع وصول محققين من الوكالة الوطنية للتحقيق في حوادث الجو والبحر والقطارات.