ترامب يُناقض وزير الطاقة بشأن أسعار البنزين

أربيل (كوردستان24)- ناقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات وزير الطاقة كريس رايت، الذي حذّر من أن أسعار البنزين قد لا تنخفض إلى مستويات ما قبل الحرب مع إيران إلا في العام المقبل.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع صحيفة "ذا هيل": "لا، أعتقد أنه مُخطئ في ذلك. مُخطئ تمامًا".

وكان رايت قد صرّح في مقابلة مع برنامج "ستيت أوف ذا يونيون" على شبكة CNN يوم الأحد بأن الأمريكيين قد لا يشهدون انخفاض أسعار البنزين إلى أقل من 3 دولارات للجالون حتى عام 2027، حتى مع احتمال فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب إن الأسعار ستنخفض "بمجرد انتهاء هذا"، في إشارة إلى الحرب مع إيران.



المصدر: الوکالات