تخصيص أكثر من 8 مليارات دينار لصرف مستحقات مزارعي إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قررت الحكومة الاتحادية العراقية صرف مبلغ 60 مليار دينار كوجبة جديدة من المستحقات المالية للفلاحين لعام 2025، حيث بلغت حصة مزارعي إقليم كوردستان منها 8 مليارات و945 مليون دينار عراقي.

وفي تصريح خاص لشبكة "كوردستان 24"، أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، سرور كمال هاواري، أن هذه المبالغ تمثل "المرحلة الرابعة" من المستحقات المالية المخصصة للفلاحين لعام 2025.

وبحسب البيانات التي أوردها وكيل الوزارة، فإن توزيع المبالغ على محافظات الإقليم سيكون وفق الآتي:

محافظة السليمانية: 3 مليارات و498 مليون دينار.



محافظة أربيل: ملياران و842 مليون دينار.

محافظة دهوك: ملياران و605 ملايين دينار.

وفي سياق متصل، أشار هاواري إلى أنه رغم صدور قرار صرف هذه المستحقات، إلا أن العملية واجهت تأخيراً كبيراً، مؤكداً أنه كان من الضروري وصول هذه المبالغ إلى المزارعين في وقت سابق لضمان حقوقهم المالية دون إبطاء.