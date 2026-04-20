مسرور بارزاني وعدنان درجال يناقشان وضع الرياضة في العراق وإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 20 نيسان/أبريل، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال.

جرى خلال اللقاء استعراض واقع الرياضة في العراق وإقليم كوردستان، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الإقليم والحكومة الاتحادية في المجال الرياضي.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم بدور رئيس حكومة إقليم كوردستان في دعم الحركة الرياضية والرياضيين في العراق والإقليم، وهو ما ساهم في تطور الأندية الرياضية في كوردستان وتبوئها مراكز ريادية، وتحقيق العديد من الإنجازات الرياضية الهامة على المستويين العراقي والدولي بشكل عام.

بدوره، أثنى رئيس الحكومة على الدور الفاعل لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في النهوض بالحركة الرياضية في العراق، مؤكداً له تقديم كل أشكال الدعم والمساندة.