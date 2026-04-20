بيشوا هوراماني: حقيقة إرسال الأسلحة الأمريكية لأي جهة كانت ستنكشف عاجلاً أم آجلاً

أربيل (كوردستان 24)- اتهم المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، في بيان له، رئيس أحد الأحزاب بممارسة "التضليل"، مؤكداً أن المحاولات الرامية لفرض نظام "الإدارتين" قد فشلت. وأشار بيشوا هوراماني إلى أن حقيقة إرسال الأسلحة من قبل الولايات المتحدة لأي طرف كان ستنكشف، ولا داعي لأي جهة أن تتهم الآخرين للتهرب من الشبهات التي تدور حولها.

التفاصيل:

في يوم الاثنين، الموافق 20 نيسان/أبريل 2026، أصدر بيشوا هوراماني، المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بياناً أوضح فيه أن رئيس أحد الأحزاب تحدث عبر وسائل الإعلام عن وجود "إدارتين" في إقليم كوردستان، كما ساق مجموعة من الأكاذيب والتضليل فيما يتعلق بأنباء إرسال أسلحة أمريكية.

وقال هوراماني: "من الواضح للجميع أن حكومة إقليم كوردستان هي حكومة دستورية اتحادية معترف بها، وهي ثمرة دماء الشهداء ونضال وكدح شعب كوردستان. ورغم وجود محاولات مستمرة لتقسيم الإقليم إلى إدارتين، إلا أننا لن نسمح بذلك ولن تنجح تلك المساعي".

وبشأن الأسلحة التي يُزعم أن الولايات المتحدة قدمتها لجهة كوردية، أشار المتحدث إلى أن رئيس ذلك الحزب يحاول تبرئة نفسه واتهام أطراف أخرى، بينما تنشغل وسائل إعلامهم بنشر الأكاذيب.

وجاء في البيان أيضاً: "إذا كان الأمريكيون قد سلموا أسلحة لأي طرف، فهم يعلمون جيداً لمن سلموها، وستتضح الحقيقة للجميع عاجلاً أم آجلاً، لذا لا داعي لكل هذا التضليل".

وأضاف هوراماني: "ليس من حق رئيس ذلك الحزب التحدث نيابة عن المؤسسات الرسمية، وتصريحاته غير صحيحة، ولا يمكنه عبر هذه الأساليب إبعاد الشبهات عن نفسه وعن حاشيته".