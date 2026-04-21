إعدام رجل شنقاً على خلفية احتجاجات کانون الثاني الماضي في إيران

اربيل (كوردستان24) - أعلنت إيران إعدام رجل أدين بتهمة إضرام النار في مسجد شمال طهران خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في شهر کانون الثاني/ ینایر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية، يوم الخميس، أن الرجل هو أمير علي مير جعفري.

ولم تتوفر معلومات فورية عن جعفري بين النشطاء المهتمين بالشؤون الإيرانية.

وتُتهم إيران مراراً وتكراراً بعقد محاكمات سرية ضد متهمين لا يستطيعون الطعن في الأدلة المقدمة ضدهم. وقد سبق لإيران أن أعدمت أشخاصاً على خلفية احتجاجات شهر کانون الثاني/ ینایر الماضي، وهو ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه خط أحمر قبل الحرب الأخيرة.