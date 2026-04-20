بروكسل تقترح إحياء اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- تسعى المفوضية الأوروبية إلى إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، بهدف تعزيز المرحلة الانتقالية في البلاد وإعادة إعمارها بعد نزاع استمر 15 عاما وأسفر عن إطاحة حكم بشار الأسد نهاية العام 2024.

وتقترح بروكسل على دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 إعادة تفعيل اتفاقية التعاون هذه، في إطار جهودها لتيسير "انتقال سلمي وشامل" في سوريا.

وأوضحت المفوضية الاثنين أن هذه الخطوة تهدف إلى "بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين الطرفين"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكانت الاتفاقية عُلّقت عام 2011 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها حكومة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الموضوع الثلاثاء في لوكسمبورغ، بحسب مصادر دبلوماسية.

قبل تعليق الاتفاقية، بلغ حجم التبادل التجاري بين سوريا والاتحاد الأوروبي نحو 7 مليارات يورو.

وفي العام 2023، انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من سوريا إلى 103 ملايين يورو، بينما بلغت الصادرات 265 مليون يورو.

ووعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، مطلع كانون الثاني/يناير بعد لقائها بالرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، بأن تبذل أوروبا "كل ما في وسعها" للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.

وفي آذار/مارس 2025، تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم نحو 2,5 مليار يورو لسوريا على مدى عامين. ويقدر البنك الدولي أن تصل تكلفة إعادة إعمار سوريا إلى 216 مليار دولار.