حجاج إقليم كوردستان يغادرون مكة إلى المدينة المنورة تمهيداً لعودتهم النهائية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، اليوم السبت 6 حزيران 2026، عن مغادرة آخر قوافل حجاج الإقليم من مدينة مكة المكرمة متوجهةً إلى المدينة المنورة، تمهيداً لعودتهم النهائية إلى أرض الوطن والمقرر أن تكتمل بحلول العاشر من الشهر الجاري.

وفي تصريح لشبكة "كوردستان 24"، أكد كاروان ستوني، المتحدث باسم المديرية العامة للحج والعمرة، أن جميع الحجاج سيصلون إلى المدينة المنورة اليوم السبت، مشيراً إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المحدد، سيتم تفويج كافة الحجاج عبر رحلات جوية إلى مطارات إقليم كوردستان في موعد أقصاه 10 حزيران 2026.

وأوضح ستوني أن موسم الحج لهذا العام شهد تقديم خدمات متميزة وتسهيلات كبيرة للحجاج في رحلتي الذهاب والإياب، وذلك تحت الإشراف المباشر لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومكتبه، مؤكداً أن المديرية تضع في خططها تطوير هذه الخدمات وتقديم المزيد منها خلال موسم الحج المقبل.

يُذكر أن أولى قوافل حجاج الإقليم كانت قد عادت يوم الخميس الماضي، 4 حزيران، عبر مطار أربيل الدولي، وضمت 1027 حاجاً، من مجموع 5120 مواطناً من إقليم كوردستان أدوا فريضة الحج في الديار المقدسة لهذا العام.