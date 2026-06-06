بمشاركة أجزاء كوردستان الأربعة وفرق دولية.. زاخو تحتضن مهرجان "الشال والشبك" الرابع

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- انطلقت في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، الاستعدادات والتحضيرات الفنية لإقامة النسخة الرابعة من مهرجان "الشال والشبك" (شال و شەپك) الخاص بالملابس الفلكلورية والتراث الكوردي، وسط مشاركة فنية وثقافية واسعة النطاق.

وتجري الفرق الموسيقية والفلكلورية تدريبات مكثفة لتقديم عروض متميزة تعكس غنى التراث الكوردي، حيث من المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان في يومي 10 و 11 من هذا الشهر، لمدة أربعة أيام متواصلة بالقرب من جسر "دلال" الأثري التاريخي في زاخو.

مشاركة عابرة للحدود وتنوع ثقافي



يتميز المهرجان هذا العام بجمع فنانين وفرق فلكلورية وموسيقية من أجزاء كوردستان الأربعة (الشمالية، والجنوبية، والشرقية، والغربية)، إلى جانب استقبال ضيوف وأدباء من داخل الإقليم وخارجه.

وفي هذا الصدد، أشار كوفان حسين عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان، في لقاء مع "كوردستان 24" إلى دور الفرق الموسيقية المشاركة قائلاً: "تلعب الفرق الموسيقية دوراً بارزاً في إنجاح هذا المهرجان وتنشيط حركته. لدينا ضيوف متميزون يمثلون أجزاء كوردستان الأربعة؛ من أربيل والسليمانية وكويه، بالإضافة إلى مشاركين من غرب وشمال وشرق كوردستان، حيث تجتمع هذه النخب من الموسيقيين الشباب لتقديم موروثنا الفلكلوري."

كما تشهد هذه النسخة مشاركة دولية استثنائية خارج الإطار المحلي لتعزيز التبادل الثقافي؛ حيث أوضح حسين بيرو مسؤول فرقة روژ الموسيقية: "للمرة الأولى، تشارك معنا فرقتان دوليتان للدبكات الشعبية خارج الإطار الكوردي والعربي؛ فرقة أرمينية قادمة من العاصمة يريفان، وفرقة أفريقية من جمهورية النيجر، لتقدم الفرقتان ثقافات فنية مختلفة تمتزج وتتفاعل مع الثقافة والفلكلور الكوردي في أجواء المهرجان."



أنشطة منوعة: أسواق تراثية وعروض أزياء



لا تقتصر فعاليات المهرجان على الجانب الموسيقي فحسب، بل تشمل برنامجاً ثقافياً واقتصادياً منوعاً يمتد طيلة أيام المهرجان، ومن أبرز هذه الفعاليات:

سوق تراثي مفتوح: مخصص لعرض وبيع الملابس الكوردية التقليدية، لا سيما أقمشة وملابس "الشال والشبك" الشهيرة بصناعتها اليدوية المحلية، مما يسهم في دعم الحرفيين المحليين.

جلسات حوارية وأكاديمية: تنظيم ندوات فكرية وجلسات حوارية بالتعاون مع جامعة زاخو لتسليط الضوء على تاريخ الزي الكوردي وأهمية الحفاظ على الهوية الثقافية.

عروض أزياء فلكلورية: تقديم عروض حية على المسرح تستعرض تصاميم متنوعة للزي الكوردي التقليدي لمختلف مناطق كوردستان، بمشاركة عارضين وعارضات يمثلون فئات عمرية مختلفة وسط حضور رسمي وجماهيري لافت.



أثر اقتصادي وثقافي

من جهتهم، أكد ماهر عبدالله، صاحب أحد المحال التجارية والحرفيون المشاركون في المهرجان أن مثل هذه الفعاليات تسهم بشكل ملموس في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في إدارة زاخو المستقلة، وتوفر منصة هامة للحفاظ على الحرف التقليدية من الاندثار وتوريثها للأجيال الصاعدة.







