تصاعد الاحتجاجات في القطاع الصحي العراقي.. أطباء مقيمون يلوّحون بتعليق العمل والمطالبة بصرف المستحقات

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أربيل (كوردستان24)- تشهد المؤسسات الصحية في العراق تصاعداً في الحراك الاحتجاجي الذي يقوده الأطباء المقيمون الأقدمون والدوريون، على خلفية تأخر صرف المستحقات المالية وتدهور الأوضاع المهنية والإدارية، وسط تحذيرات من إمكانية تعليق شامل للعمل ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، ما قد ينعكس على سير الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية.

وأعلن الأطباء المقيمون الأقدمون في عموم العراق عزمهم تعليق العمل ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 8 حزيران/يونيو 2026، في حال استمرار عدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة والمكفولة قانونياً ودستورياً.

وقال الأطباء في بيان إنهم “يراقبون ما يجري من تعليق للعمل من قبل زملائهم الأطباء المقيمين الدوريين للمطالبة بحقوقهم”، مؤكدين أنهم واصلوا خلال الفترة الماضية تقديم الخدمات الطبية رغم تزايد الأعباء، “إيماناً بالمسؤولية تجاه المرضى”، إلا أن استمرار تجاهل المطالب دفعهم إلى التلويح بالتصعيد.

وأضاف البيان أن حقوق الطبيب “ليست امتيازاً بل حق يجب أن يُصان”، داعياً الجهات المعنية إلى الإسراع في صرف المستحقات وإنهاء الملف بشكل عادل ومنصف، محذراً من أنه في حال استمرار التجاهل سيتم تعليق العمل بشكل رسمي، مع توسيع المطالب لتشمل جميع فئات الأطباء، إضافة إلى مطلب إنصاف دفعة 24 واستعادة حقوقهم كاملة.

ودعا البيان جميع الأطباء بمختلف اختصاصاتهم إلى توحيد الموقف ودعم الحراك، مؤكداً أن وحدة الكوادر الطبية تمثل “مصدر قوة لحماية حقوق المهنة وضمان مستقبلها”.

وتأتي هذه التطورات في ظل حراك احتجاجي متصاعد داخل القطاع الصحي العراقي خلال الفترة الأخيرة، تقوده الكوادر الطبية للمطالبة بصرف المستحقات المالية وتحسين الأوضاع المهنية والإدارية، وسط تحذيرات من تأثير استمرار الأزمة على الخدمات الصحية.

وفي سياق متصل، نظم عدد من الأطباء والكوادر الطبية في محافظة الأنبار وقفة احتجاجية أمام مبنى نقابة الأطباء في مدينة الرمادي، تنديداً بتأخر صرف الرواتب لأكثر من خمسة أشهر، مطالبين بالإسراع في إطلاق المستحقات وتثبيتهم على الملاك الدائم.

وأكد مشاركون في الوقفة أن استمرار تأخر الرواتب رغم الظروف الصعبة التي يعملون فيها يفاقم الأزمة داخل القطاع الصحي، داعين وزارة الصحة والجهات المعنية إلى التدخل العاجل لمعالجة الملف وضمان استقرار الكوادر الطبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.