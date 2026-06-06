وزارة الكهرباء الكوردستانية: انخفاض مؤقت في إنتاج الطاقة بسبب أعمال صيانة في محطات غازية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الكهرباء، في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت 6 حزيران/يونيو 2026، عن انخفاض مؤقت في إنتاج الطاقة الكهربائية نتيجة حدوث عطل فني وأعمال صيانة في عدد من وحدات المحطات الغازية.

وذكرت الوزارة في بيانها أن هذا الخلل أدى إلى تراجع في القدرة الإنتاجية للكهرباء، ما تسبب بانقطاع مؤقت للتيار في بعض الأحياء والمناطق المحيطة.

وأضاف البيان أن فرق وزارة الكهرباء، وبالتنسيق مع كوادر المحطات الغازية، تواصل أعمال الصيانة والمعالجة الفنية بهدف إعادة الاستقرار إلى منظومة الإنتاج الكهربائي في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الوزارة أن الجهود مستمرة لإعادة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي، وتقليل تأثيرات الانقطاع على المواطنين خلال فترة الإصلاح.