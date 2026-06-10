مأساة في مصيف أحمد آوا.. فرق الإنقاذ تواصل البحث عن طفلة غرقت في ينابيع "زلم" بحلبجة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تواصل فرق الدفاع المدني والطوارئ المختصة بحوادث الغرق، منذ ساعات الصباح الأولى، عمليات البحث عن طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، يُعتقد أنها غرقت في ينابيع "زلم" السياحية الواقعة ضمن مصيف أحمد آوا في محافظة حلبجة.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني بمحافظة حلبجة، بأن الطفلة فُقدت مساء أمس، قبل أن تؤكد المعلومات لاحقاً تعرضها لحادث غرق في مياه الينابيع المعروفة في المنطقة.

ونقل مراسل كوردستان24، آسان محمد، عن ذوي الطفلة أن العائلة قدمت من محافظة كربلاء إلى مصيف أحمد آوا بغرض الاستجمام وقضاء عطلة سياحية. وأضافوا أن اختفاء الطفلة في البداية لم يثر القلق، إذ اعتقد أفراد أسرتها أنها تتجول داخل أرجاء المصيف، إلا أن عمليات البحث كشفت لاحقاً عن تعرضها للغرق.

وبحسب المصادر، فإن فرق الإنقاذ المتخصصة باشرت عمليات البحث المكثفة في الموقع، وسط آمال بالعثور على الطفلة، فيما تتواصل الجهود في المنطقة التي تشهد تدفقاً كبيراً للزوار خلال فصل الصيف.

ويُعد مصيف أحمد آوا، الواقع على بعد نحو 80 كيلومتراً شرق مدينة السليمانية ضمن حدود محافظة حلبجة، من أبرز الوجهات السياحية في إقليم كوردستان، ويشتهر بشلالاته وينابيعه الطبيعية ومياهه الباردة التي تستقطب آلاف الزوار سنوياً من مختلف المحافظات العراقية. كما تُعرف ينابيع "زلم" بقوة تدفق مياهها وبرودتها، ما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر، لا سيما عند اصطحاب الأطفال إلى المناطق القريبة من مجاري المياه.



