عودة الدفعة الثامنة والأخيرة من نازحي عفرين إلى ديارهم في سوريا

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أربيل (كوردستان24)- عاد اليوم الأربعاء 10 حزیران/یونیو 2026، أفراد الدفعة الثامنة والأخيرة من نازحي منطقة عفرين إلى مناطقهم الأصلية، بعد سنوات من النزوح، وذلك عقب التطورات التي شهدتها سوريا إثر سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد أواخر عام 2024.

وأفاد مراسل كوردستان24 بأن القافلة الثامنة ضمّت نحو 1800 عائلة عادت إلى عفرين من محافظة الحسكة. وأضاف أن 1200 عائلة من هذه الأسر كانت تقيم في منطقة ديرك، فيما كانت 600 عائلة أخرى نازحة في مدينة القامشلي، قبل أن تتوجه اليوم إلى مناطقها الأصلية في عفرين.

وأوضح المراسل أن عملية عودة نازحي عفرين جرت بإشراف القوات الأمنية وتحت مراقبة الأمم المتحدة، لضمان سيرها بصورة آمنة ومنظمة.

كما تواصل مؤسسة بارزاني الخيرية تقديم الدعم الإنساني للعائدين، من خلال توفير المستلزمات الأساسية والمساعدات الضرورية لجميع الأسر في عفرين، إلى جانب توزيع مياه الشرب والاحتياجات الأخرى عبر فريق تطوعي يضم 30 متطوعاً لمساندة العائدين خلال عملية العودة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، بعد التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها سوريا خلال الفترة الماضية.