أوكرانيا تستهدف متحفا تاريخيا في شبه جزيرة القرم بطائرات مسيرة

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أربيل (كوردستان24)- قالت السلطات في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، اليوم ​الأربعاء 10 حزیران/یونیو 2026، إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت ‌متحفا تاريخيا، وإنها خفضت عدد القطارات الليلية في ظل اشتداد الهجمات الجوية.

ويخلد المتحف ذكرى حرب القرم التي دارت ​من 1853 إلى 1856 بين الإمبراطورية ​الروسية وتحالف ضم الإمبراطورية العثمانية. وهُزمت روسيا ⁠في تلك الحرب.

وقال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول، ​الذي عينته روسيا، إن حريقا اشتعل على سطح ​المتحف. ولم يقدم تفاصيل عن الأضرار أو ما إذا كانت هناك أي إصابات.

وذكر في منشور عبر تطبيق تيليجرام ​في وقت مبكر من اليوم الأربعاء "سيدفع العدو ثمن ​هذا التدنيس!".

وقال سيرجي أكسيونوف حاكم شبه الجزيرة القرم، الذي عينته ‌روسيا، ⁠على تيليجرام إن السلطات قلصت جداول رحلات القطارات الليلية في مكان آخر من شبه الجزيرة بعد أن أسفر هجوم بطائرات مسيرة هذا الأسبوع ​عن إصابة ​سائق قطار ⁠ومقتل مساعده.

وتواجه شبه الجزيرة نقصا في الوقود بعد أحدث الهجمات الأوكرانية ​بالطائرات المسيرة، وذلك مع بدء موسم ​العطلات.

واقترح ⁠الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الأخير ⁠رفض ​ذلك. وقال الكرملين بعد واقعة ​القطار إن أوكرانيا تقوض الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي للصراع.



المصدر: رویترز