أوكرانيا تستهدف متحفا تاريخيا في شبه جزيرة القرم بطائرات مسيرة
أربيل (كوردستان24)- قالت السلطات في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، اليوم الأربعاء 10 حزیران/یونیو 2026، إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت متحفا تاريخيا، وإنها خفضت عدد القطارات الليلية في ظل اشتداد الهجمات الجوية.
ويخلد المتحف ذكرى حرب القرم التي دارت من 1853 إلى 1856 بين الإمبراطورية الروسية وتحالف ضم الإمبراطورية العثمانية. وهُزمت روسيا في تلك الحرب.
وقال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول، الذي عينته روسيا، إن حريقا اشتعل على سطح المتحف. ولم يقدم تفاصيل عن الأضرار أو ما إذا كانت هناك أي إصابات.
وذكر في منشور عبر تطبيق تيليجرام في وقت مبكر من اليوم الأربعاء "سيدفع العدو ثمن هذا التدنيس!".
وقال سيرجي أكسيونوف حاكم شبه الجزيرة القرم، الذي عينته روسيا، على تيليجرام إن السلطات قلصت جداول رحلات القطارات الليلية في مكان آخر من شبه الجزيرة بعد أن أسفر هجوم بطائرات مسيرة هذا الأسبوع عن إصابة سائق قطار ومقتل مساعده.
وتواجه شبه الجزيرة نقصا في الوقود بعد أحدث الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة، وذلك مع بدء موسم العطلات.
واقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الأخير رفض ذلك. وقال الكرملين بعد واقعة القطار إن أوكرانيا تقوض الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي للصراع.
المصدر: رویترز