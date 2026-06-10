تنفيذاً للمنهاج الحكومي.. "كتائب الإمام علي" تسلم أسلحتها وبيانات مقاتليها للجنة فك الارتباط

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن مباشرة لجنة "فك الارتباط وحصر السلاح بيد الدولة" بتسلم الملفات والبيانات الكاملة الخاصة بـ "كتائب الإمام علي"، وذلك في خطوة تهدف إلى دمج المقاتلين ضمن صفوف القوات الأمنية الرسمية.

وأفاد البيان الصادر عن قيادة العمليات المشتركة، أن رئيس اللجنة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أشرف ميدانياً على عملية جرد وتسلم كافة البيانات المتعلقة بالأفراد، والأسلحة، والمعدات، والعجلات التي كانت بحوزة الكتائب. وجرت المراسم بحضور أعضاء اللجنة وقيادات الكتائب، تمهيداً لاستكمال مراحل إعادة التنظيم وإلغاء المسميات والعناوين السابقة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للمنهاج الحكومي الذي أقره مجلس النواب العراقي وصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، وضمن الجهود الرامية لتعزيز سلطة القانون وحصر المظاهر المسلحة تحت مظلة الدولة والمنظومة الأمنية الرسمية، بما يضمن استقرار البلاد وأمن المواطنين.