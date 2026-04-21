الصين: الحرب تمر بمرحلة انتقالية حاسمة وتتطلب تكثيف المفاوضات

أربيل (كوردستان24)- أعربت الصين عن أملها في أن تحافظ جميع الأطراف على زخم محادثات السلام، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين في الحرب ضد إيران والمقرر غدا الأربعاء 22 نیسان/ابریل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون: "إن الوضع الراهن يمر بمرحلة انتقالية حاسمة بين الحرب والسلام. وفي مثل هذه اللحظة، يصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تُظهر جميع الأطراف أقصى درجات الصدق، وتلتزم بالحل السياسي، وتحافظ على زخم وقف إطلاق النار والمفاوضات".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد دعا، يوم الاثنين، إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وفي حين لا تشارك الصين بشكل مباشر في جهود الوساطة الجارية، فقد أفاد دبلوماسيون بأن بكين ضغطت على إيران لحضور الجولة الأولى من المفاوضات.



المصدر: AP