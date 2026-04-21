حقوق الإنسان في كوردستان تشكل لجنة لمتابعة الحالة الصحية للاهور شيخ جنكي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام للدائرة القانونية وحقوق الإنسان في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، سليمان محسن، اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026، عن تشكيل لجنة خاصة بأمر من رئيس الهيئة لزيارة لاهور شيخ جنكي وشقيقه، اللذين يخوضان إضراباً عن الطعام منذ عدة أيام.

وأشار محسن إلى أن هناك تنسيقاً مع مديرية الآسايش العامة في السليمانية لإجراء الزيارة، التي كان من المقرر تنفيذها ليلاً لكنها أُرجئت إلى الصباح. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو الاطمئنان على وضعهم الصحي والاستماع لمطالبهم، معرباً عن أمله في ألا تصل الأمور إلى مستوى يلحق الضرر بسلامتهم.

وبخصوص مطالب محامي لاهور شيخ جنكي لتدخل الهيئة في القضية القانونية، شدد محسن على أن الهيئة مؤسسة مستقلة تحترم سيادة القانون، مؤكداً أن القضية معروضة أمام القضاء وأن الهيئة تدعم أي قرار يصدر عنه وتعتبر تنفيذ القانون هو الأساس.

وفي سياق ذي صلة، انتقد محسن وجود "عقبات" أمام عمل فرق الهيئة في حدود محافظة السليمانية، كاشفاً عن منع فرقهم من دخول مراكز الإصلاح وسجون الآسايش منذ نحو 7 أشهر، مما حال دون معاينة السجناء، ومن بينهم الموقوفون في قضيتي (لالةزار وآرام قادر).

وكشف المسؤول في هيئة حقوق الإنسان عن التواصل مع مكتب نائب رئيس الحكومة، قوباد طالباني، بهذا الشأن، دون تلقي رد إيجابي حتى الآن. وطالب القوات الأمنية في السليمانية بالتعامل وفق القانون وعدم عرقلة المهام الرقابية للهيئة، بوصفها جهة محايدة تهدف حصراً لحماية حقوق الإنسان.