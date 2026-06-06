محافظ أربيل يبحث خططاً جديدة لتطوير منفذ «زيت» الدولي وتسهيل التبادل التجاري والسياحي

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أربيل (كوردستان24)- أجرى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى منفذ "زيت" الدولي الحدودي، للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة وتدشين خطط تطويرية جديدة تهدف لتسهيل حركة السياح والتجار.

ورافق المحافظ وفد رسمي ضم قائممقام ميركه سور، ورئيس بلدية أربيل، والمدير العام للسياحة، ونائب رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، إلى جانب وفد من غرفة تجارة وصناعة أربيل. وكان في استقبالهم المشرف على منفذ "زيت" الدولي، جواد سوار حمد، والمسؤولون الإداريون والأمنيون في المنفذ.

وعقد الوفد فور وصوله اجتماعاً موسعاً جرى خلاله استعراض واقع العمل الحالي ومستوى الخدمات، ومناقشة مراحل تطوير البنية التحتية والخطوات المتبعة لتسريع إجراءات المرور للسياح والتجار. وتناول الاجتماع الأهمية الاستراتيجية للمنفذ كونه شرياناً حيوياً يسهم في تنشيط قطاعات التجارة والصناعة والسياحة في المنطقة.

كما تضمن الاجتماع بحث آليات جديدة لتعزيز التنسيق المشترك بين الدوائر المعنية، بما فيها البلدية والسياحة وغرفة التجارة، لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم النشاط الاقتصادي المحلي وتلبي تطلعات المستثمرين.

وأكد خوشناو أهمية مواصلة الارتقاء بالخدمات وتوسيع البنى التحتية للمنفذ بما يتناسب مع حجم التبادل التجاري وتدفق الزوار، مشدداً على دعم المحافظة الكامل للمشاريع الخدمية والاستراتيجية الرامية لتعزيز الدور الاقتصادي لمنفذ "زيت".

وفي ختام الجولة، عبر المحافظ عن تقديره لإدارة المنفذ والكوادر العاملة فيه لجهودهم المستمرة في تنظيم العمل اليومي وتذليل العقبات أمام العابرين.