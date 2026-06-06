موسكو وأربيل.. تناغم دبلوماسي وشراكة اقتصادية تتجاوز التحديات

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أربيل (كوردستان24)- صرح مستشار الرئيس الروسي بأن موسكو ليس لديها أي معوقات سياسية مع قيادة إقليم كوردستان، وأن علاقاتها مع العراق تسير في اتجاه إيجابي؛ مؤكداً أن جميع الملفات المشتركة تُدار عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية بسلاسة ودون مشاكل.

اليوم السبت 6 حزيران 2026، قال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، في رده على سؤال لمراسل "كوردستان 24" في موسكو، خوشاوي محمد، بخصوص تطوير علاقات بلاده مع إقليم كوردستان والعراق: "أعتقد أن علاقاتنا مع العراق تتقدم بشكل جيد. لقد شارك رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الروسي في 'أسبوع الطاقة'، وحسب علمي، فإن جميع اتفاقاتنا المبرمة ضمن إطار تلك الزيارة قيد التنفيذ".

وبشأن علاقات موسكو مع أربيل، أشار مستشار بوتين إلى وجود ثقة تامة بين الجانبين، قائلاً: "ليس لدينا أي مشاكل مع اقلیم کوردستان تستوجب اهتماماً خاصاً ليتم حلها على المستوى السياسي".

وأوضح كوبياكوف أن سبب هذا الاستقرار يعود إلى أن "جميع المواضيع تُناقش عبر مستوى العلاقات التقليدية القائمة بيننا دون عوائق"، وهو ما يشير إلى أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين روسيا وإقليم كوردستان مبنية على أساس متين.

تأتي هذه التصريحات لكوبياكوف على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي تسعى روسيا من خلاله إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والاقتصاد مع دول المنطقة.