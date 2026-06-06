وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد

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أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يتوجه وفد من حكومة إقليم كوردستان، يوم غدٍ الأحد 7 حزيران/يونيو 2026، إلى العاصمة بغداد للاجتماع بمسؤولين في الحكومة الاتحادية ومناقشة جملة من القضايا المالية والجمركية.

وصرح مصدر مطلع لشبكة "كوردستان 24" بأن الوفد سيجري مباحثات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، حيث سيتركز المحور الرئيسي للزيارة على مناقشة ملف الإيرادات الداخلية والوصول إلى تفاهم مشترك بهذا الشأن.

كما أشار المصدر إلى أن هناك محوراً مهماً آخر في جدول أعمال الاجتماعات بين وفد الإقليم والجهات المعنية في بغداد، وهو المتعلق بتنفيذ نظام "أسيكودا" (ASYCUDA) للأتمتة الجمركية في المنافذ الحدودية.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المتواصلة بين أربيل وبغداد لتنظيم الملفات المالية، وتذليل العقبات التي تعترض توحيد النظام الجمركي والضريبي بين الجانبين.

ويُذكر أن وفداً من حكومة الإقليم كان قد زار بغداد يوم الأربعاء الماضي، 3 حزيران 2026، وضم كلاً من كمال محمد، وزير الثروات الطبيعية (وكالة)، وأوميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من شركات النفط الأجنبية.

وقد اجتمع الوفد حينها برئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، لمناقشة ملف تصدير النفط وعمل الشركات النفطية الأجنبية في الإقليم.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان له، أن الزيدي وجه الجهات المعنية بتوفير كافة المستلزمات التي تضمن أمن وسلامة عمل الشركات النفطية في الإقليم. كما قرر رئيس الوزراء خلال الاجتماع استئناف عمل جميع الشركات النفطية في إقليم كوردستان، مؤكداً على أهمية العمل المشترك وتهيئة البيئة المناسبة وتوفير المتطلبات الأساسية لتحقيق هذا الهدف.