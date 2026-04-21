ترامب يوجه رسالة للقادة الإيرانيين: إطلاق سراح النساء المعتقلات "بداية رائعة" للمفاوضات المقبلة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسالة مباشرة ومفاجئة إلى القيادة الإيرانية عبر منصته "تروث سوشيال" (Truth Social)، دعاهم فيها إلى إطلاق سراح مجموعة من النساء المعتقلات، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات مرتقبة بين طهران وممثلين عنه.

وقال ترامب في تدوينته: "إلى القادة الإيرانيين الذين سيبدأون قريباً مفاوضات مع ممثليّ: سأقدر كثيراً إطلاق سراح هؤلاء النساء"، مضيفاً أنه واثق من أن هذه الخطوة ستقابل بتقدير واحترام كبيرين.

وشدد ترامب في رسالته بلهجة إنسانية واضحة: "أرجو ألا تلحقوا بهن أي أذى"، مؤكداً أن الاستجابة لهذا الطلب وإطلاق سراحهن سيشكل "بداية رائعة وجيدة لمفاوضاتنا المقبلة".

واختتم ترامب رسالته بتوجيه الشكر للقيادة الإيرانية على اهتمامها بهذا الملف.

تأتي هذه التصريحات لتعزز الأنباء الواردة حول زخم دبلوماسي وشيك بين واشنطن وطهران، حيث كشف ترامب بشكل علني عن وجود "مفاوضات قريبة" ستجري عبر ممثلين له، مما يشير إلى انفراجة محتملة في القنوات الدبلوماسية بين الطرفين.