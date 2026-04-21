دهوك تطلق المرحلة الأولى من مشروع دعم العائلات الفقيرة بالتعاون مع هولندا

أربيل (كوردستان 24)- في مراكز "البايومتري" بمدينة دهوك، تصطف طوابير المراجعين محملة بآمال عريضة؛ حيث يتسابق آلاف المواطنين لإنهاء معاملاتهم الرسمية للانخراط في المشروع الجديد لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والذي يعد بمنح العائلات المتعففة راتباً شهرياً ثابتاً لمدة عام كامل.

بارقة أمل للعائلات بلا دخل

يصف المواطن "خالد عارف"، وهو أحد المتقدمين للمشروع، هذه المبادرة بأنها "طوق نجاة"، ويقول لـ كوردستان 24: "تعد هذه الخطوة فرصة ذهبية لنا في ظل غياب أي راتب أو مصدر دخل ثابت، فاستمرار مثل هذه المشاريع يحقق نفعاً حقيقياً للفقراء، خاصة وأنني أعيل ابنين وأواجه صعوبات معيشية كبيرة".

ولاستيعاب الزخم الكبير وتسهيل حصول المواطنين على رمز الشخصي الموحد (UPN)، قررت الجهات المعنية فتح مراكز جديدة لضمان إنجاز المعاملات بسلاسة وسرعة.

معايير صارمة لضمان العدالة

المشروع الذي يأتي ثمرة تعاون بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الهولندية، يستهدف في مرحلته الأولى 3200 عائلة من الأكثر احتياجاً في مركز مدينة دهوك، ممن لا يملكون أي رواتب أو عقارات.

وحول آليات الفرز، أكد فرست حسين، مشرف البايومتري في دهوك، أن "الإجراءات ستكون دقيقة للغاية، وسيتم استبعاد كل من يمتلك راتباً أو عقارات أو سيارات أو شركات مسجلة باسمه، لضمان وصول الدعم للفئات التي تعيش تحت خط الفقر فعلياً".

من جانبه، شدد المدير العام للتنمية الاجتماعية في دهوك، رضا نايف، على أن الاختيار سيعتمد على جولات ميدانية وتدقيق إلكتروني.

قائلاً: "أدعو أصحاب السيارات والمنشآت ومن يملكون القدرة المالية إلى عدم مزاحمة الفقراء في التسجيل، فنحن سنتحقق من كل اسم عبر نظام الـ (UPN) والموظفون والمتقاعدون وورثتهم مستبعدون تلقائياً".

تفاصيل المنحة المالية

وفقاً للمخطط الزمني، تستمر عملية التقديم حتى الثالث والعشرين من الشهر الحالي، وقد سجلت نحو 7 آلاف عائلة أسماءها حتى الآن.

وتتراوح قيمة الإعانة الشهرية للعائلات التي سيتم اختيارها ما بين 125 ألفاً إلى 325 ألف دينار عراقي، وتستمر لمدة سنة كاملة.

من دهوك إلى عموم كوردستان

تم اختيار محافظة دهوك كمحطة أولى وانطلاقة تجريبية لهذا المشروع الإنساني. وبحسب القائمين عليه، فإن نجاح المرحلة الأولى في دهوك سيمهد الطريق لتوسيع المظلة لتشمل محافظات أربيل، والسليمانية، وحلبجة، بالإضافة إلى كافة الإدارات المستقلة، ليصبح المشروع نظاماً شاملاً لدعم كافة العائلات محدودة الدخل في إقليم كوردستان.

تقرير : بيوار حلمي – كوردستان24 – دهوك