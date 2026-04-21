قائد القوات الجوية الإيراني: أصابعنا على الزناد ومستعدون لكافة الاحتمالات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، جاهزية قواته للرد على أي استهداف أمريكي محتمل.

مؤكداً أن الوحدات العسكرية بانتظار "الأوامر النهائية" لإدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصدام العسكري.

وأوضح موسوي، في تدوينة نشرها عبر منصة (X) اليوم الثلاثاء 21 نيسان/أبريل 2026، أن القوات الإيرانية في حالة استنفار قصوى لمواجهة أي هجمات من قبل من وصفهم بـ"الأعداء".

مشدداً في الوقت ذاته على أن طهران لن تخضع للضغوط أو تسلم بمطالب الخصوم.

وكشف القائد العسكري أن القوات الجوية والبحرية التابعة للحرس الثوري تضع "أصابعها على الزناد" وهي في أتم الاستعداد لكافة الاحتمالات، بانتظار إشارة "القائد العام للقوات المسلحة" لبدء أي عمليات عسكرية.

تأتي هذه التصريحات التصعيدية في وقت حرج، حيث لم يتبقَ سوى ساعات قليلة على انتهاء أمد الهدنة المتفق عليها، وسط تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سياسي خلال محادثات باكستان.

وتزامناً، نقل موقع "أكسيوس" عن رئيس أركان الجيش الأمريكي، دان كين، قوله: "نحن على حافة الاستعداد التام لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران في أي لحظة"، في إشارة صريحة إلى أن واشنطن تترقب انقضاء المهلة للعودة إلى خيار القصف في حال غياب الاتفاق.

وفي السياق ذاته، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراته الصارمة لطهران، مؤكداً أنه في حال انتهت الهدنة ليل الثلاثاء دون اتفاق، فإن "كميات هائلة من القنابل ستبدأ بالانفجار".

وأعاد ترامب تأكيد الأولوية القصوى لإدارته، قائلاً: "يجب ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً".