تقرير لـ CNN: استنزاف نصف مخزون الصواريخ الدفاعية الأميركية في الحرب ضد إيران

أربيل (كوردستان 24)- كشف تقرير استقصائي جديد نشرته شبكة CNN، اليوم الثلاثاء 21 نيسان/أبريل 2026، أن الجيش الأمريكي استنزف كميات "هائلة وخطيرة" من مخزونه الاستراتيجي من الصواريخ الاعتراضية والهجومية خلال الحرب الأخيرة ضد إيران، مما أثار مخاوف عميقة بشأن قدرة واشنطن على مواجهة أي صراعات كبرى أخرى حول العالم.

وبحسب تقييمات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) الواردة في التقرير، فقد سجلت مستويات الاستهلاك الأرقام المقلقة التالية:

صواريخ الدفاع الجوي (باتريوت): استنفاد نحو 50% من إجمالي المخزون.

منظومة الدفاع المرتفع (ثاد - THAAD): استهلاك 50% من الصواريخ الاعتراضية الخاصة بها.

الصواريخ الدقيقة (Precision Strike): استهلاك حوالي 45% من الكلية.

صواريخ "توماهوك" والمديات بعيدة المدى: تراجع المخزون بنسبة تتراوح بين 20% و30%.

وحذر خبراء عسكريون من أن هذا الوضع يشكل تهديداً وشيكاً للأمن القومي الأمريكي، لا سيما في ظل احتمالات نشوب صراع مع قوى عظمى مثل الصين.

وأشار الخبراء إلى أن هذا التراجع السريع في مستويات التسلح خلق "فجوة استراتيجية" تجعل الولايات المتحدة أكثر عرضة للهجمات المباشرة.

وأكد التقرير أن مستودعات السلاح الأمريكية لم تعد مؤهلة حالياً لخوض "حرب شاملة وكبرى".

وبسبب تباطؤ خطوط الإنتاج الدفاعي داخل الولايات المتحدة، تشير التقديرات إلى أن إعادة ملء هذه المخازن والعودة بها إلى مستويات ما قبل الحرب ستحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.